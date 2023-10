‘La Fattoria delle Coccole’: la prescrizione pone fine al caso giudiziario

COMO – Si è chiuso con la prescrizione il caso giudiziario che nel 2017 aveva visto coinvolta la “La Fattoria delle Coccole” di Appiano Gentile, accusata di maltrattamento e detenzione incompatibile con la natura degli animali, in riferimento all’esposto presentato dai Carabinieri Forestali dopo un sopralluogo effettuato presso la stessa fattoria.

La sentenza nr. 7502/2021 della Corte d’Appello del Tribunale di Milano del 9 giugno 2023, divenuta definitiva in data 24 giugno 2023, ha archiviato il caso.

Tuttavia, dopo la condanna in primo grado per una delle titolari alla pena di 2000 euro di ammenda per il reato e alla pena di giorni 15 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la difesa affidata all’Avvocato Alessandro Premoli del Foro di Como, aveva deciso di fare ricorso in Appello proprio perché convinta dell’innocenza della propria assistita a non aver commesso i reati per cui era stata accusata. A mettere la parola fine al caso, è arrivata prima la prescrizione.