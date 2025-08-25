Ladro scappa verso lo stadio e finisce in mezzo agli agenti del servizio d’ordine di Como-Lazio

COMO – La Polizia di Stato di Como ha arrestato per furto aggravato un 25enne di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, già destinatario di numerosi fogli di via da diversi comuni della Romagna.

Verso le 17.45 di ieri, domenica 24 agosto, una volante è stata inviata in viale Recchi dalla centrale operativa, in seguito alla segnalazione telefonica di una commessa di un negozio del centro città. La donna aveva chiamato il 112 NUE per denunciare il furto di merce da parte di un giovane di origine straniera, che stava inseguendo a piedi.

Giunti in viale Recchi, gli agenti hanno dovuto solo prendere in custodia il 25enne marocchino, la cui fuga si è conclusa tra le braccia di decine di poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico per la partita tra Como 1907 e Lazio.

Dopo il fermo, gli agenti hanno recuperato dallo zaino del 25enne marocchino un paio di pantaloni e una giacca, entrambi riconosciuti dalla commessa come la merce appena sottratta, dal valore complessivo di 144 euro.

Accompagnato in Questura, dal controllo sul conto del 25enne marocchino sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre a diverse intimazioni e divieti di ritorno in vari comuni della Romagna. Inoltre, è risultato privo di qualsiasi titolo per soggiornare sul territorio nazionale, configurandosi quindi come irregolare.

Dopo aver raccolto la denuncia del proprietario del negozio e restituito la merce, i poliziotti hanno arrestato il 25enne marocchino per furto aggravato. Il P.M. di turno è stato subito informato e ha disposto il processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 10:30.