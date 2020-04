Laino. Cade da un albero e muore, soccorsi inutili

LAINO (CO) – Un uomo ha perso la vita ieri, domenica, dopo essere caduto da un albero mentre stava lavorando in un fondo di sua proprietà. La zona presenta aree impervie e quindi è stato allertato anche il Soccorso alpino.

Sono intervenuti i Carabinieri, l’elisoccorso di Como e i tecnici della XIX Lariana, Stazione del Lario Occidentale. Il medico ha constatato il decesso e dopo l’autorizzazione il corpo dell’uomo è stato portato in camera mortuaria.

L’intervento si è svolto con la massima attenzione a tutte le disposizioni sanitarie dovute all’emergenza in corso e si è concluso nel tardo pomeriggio.

Nei giorni scorsi le squadre erano uscite anche per il recupero di alcuni oggetti personali di una persona deceduta in seguito a una caduta in montagna nella zona di Cernobbio.