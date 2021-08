L’anziana di 78 anni è stata trasferita all’ospedale Manzoni di Lecco

L’incidente è avvenuto questa mattina, sabato, intorno alle 11 sulla Provinciale

LASNIGO – Grave incidente questa mattina, sabato 14 agosto, sulla Provinciale all’altezza del ristorante Elena. Ancora da definire con certezza la dinamica dell’incidente che ha visto coinvolti una Citroen C 4 guidata da un uomo e una Fiat Punto, con al volante una donna. In base al racconto fornito da alcuni testimoni, che dovrà trovare riscontro dai rilievi dei carabinieri di Asso presenti sul posto, sembrerebbe che la Citroen, in marcia in direzione Barni, abbia colpito, forse al rientro da una manovra di sorpasso, la Fiat Punto che si stava immettendo sulla Provinciale da una strada laterale.

L’impatto è stato molto violento e immediatamente è scattata l’allerta in codice rosso. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze e in volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso di Bergamo. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Appaiono gravi le condizioni della donna di 78 anni trasferita all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso. Ha riportato diverse fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita anche se la prognosi resta riservata. Ferito anche il 57enne alla guida della Citroen, elitrasportato al Pronto Soccorso a Gravedona.