Le chiedono soldi per riavere il telefono smarrito, arrestati per tentata estorsione

CERMENATE – Nel corso della serata di ieri, giovedì, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Cantù hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, a Cermenate, S.S.S., classe 1986, domiciliato citato Comune e T.M., classe 1998, entrambi cittadini Senegalesi, per il reato di tentata estorsione ai danni di una giovane che aveva smarrito il proprio telefono.

Dopo aver perso lo smartphone, infatti, la ragazza aveva subito contattato con un altro numero la propria utenza: al telefono le aveva risposto uno dei due giovani che, in cambio della restituzione del cellulare, chiedeva 100 euro in contanti. La ragazza ha prontamente segnalato il fatto ai Carabinieri che l’hanno scortata all’appuntamento con i due malviventi, bloccandoli prima che venisse loro consegnato il denaro.

I militari hanno quindi recuperato il telefono nascosto in tasca a T.M. e lo hanno restituito alla proprietaria, ancora spaventata dalla situazione.

I due sono stati arrestati per tentata estorsione e portati presso il carcere di Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.