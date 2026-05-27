Lecco tra lavoro e pendolarismo: perché cresce l’interesse per la mobilità su canone

Lecco è un territorio in cui la mobilità ha un ruolo molto più ampio del semplice spostamento quotidiano. La città si trova in una posizione strategica tra il ramo orientale del Lago di Como, la Brianza, la Valsassina, la direttrice verso Sondrio e il collegamento con Milano e Monza attraverso la SS36. Questa conformazione rende l’auto ancora centrale per lavoratori, famiglie, professionisti, piccole imprese e operatori legati al turismo.

Il territorio lecchese vive infatti una doppia identità. Da un lato è un’area produttiva, con un tessuto economico fatto di imprese, artigianato, servizi e attività professionali diffuse tra capoluogo, Brianza lecchese, Meratese, Calolziocorte, Oggiono, Mandello, Valsassina e Alto Lago. Dall’altro è una destinazione turistica sempre più riconoscibile, grazie al lago, ai borghi, ai sentieri, alla montagna e alla vicinanza con Milano. Questa combinazione genera esigenze di mobilità diverse: spostamenti casa-lavoro, trasferte, consegne, attività stagionali, servizi per ospiti e collegamenti tra aree non sempre servite in modo diretto dal trasporto pubblico.

I numeri del turismo aiutano a leggere il cambiamento. Nel 2024 l’Italia ha raggiunto 139,6 milioni di arrivi e 466,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con un aumento del 4,5% degli arrivi e del 4,2% delle presenze rispetto al 2023. Anche il territorio lecchese si inserisce in questo quadro: a dicembre 2024 la Provincia di Lecco contava 3.360 strutture alberghiere e non alberghiere registrate, con 735 attività ricettive in più dall’inizio dell’anno. Circa 2.300 unità erano rappresentate da case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche non imprenditoriali, concentrate soprattutto nell’area lago e nel capoluogo.

In questo scenario si inserisce l’interesse per la mobilità su canone: una formula che sposta l’attenzione dal possesso del mezzo alla possibilità di usarlo con costi più prevedibili. Non è una soluzione adatta a chiunque, ma può rispondere a esigenze concrete quando servono pianificazione, flessibilità e controllo delle spese.

Perché la viabilità lecchese richiede modelli più flessibili

La risposta è semplice: Lecco concentra pendolarismo, turismo, lavoro diffuso e collegamenti interprovinciali in un territorio morfologicamente complesso. Chi vive o lavora nell’area lecchese può dover raggiungere Milano, Monza, Como, Bergamo, Sondrio, la Brianza, le località del lago o le valli interne, con tempi e percorsi molto diversi a seconda della stagione, dell’orario e delle condizioni della viabilità.

La SS36 resta una dorsale fondamentale per il collegamento tra Milano, Monza, Lecco, la Valtellina e l’Alto Lago. Accanto a questa direttrice, pesano anche gli spostamenti lungo la sponda orientale del Lario, verso la Valsassina, il Meratese e l’area bergamasca. Per molte attività locali, la mobilità non è lineare: cambia tra settimana e weekend, tra alta e bassa stagione, tra uso personale e uso professionale.

La mobilità su canone diventa interessante proprio perché permette di scegliere un veicolo in base all’uso reale. Un libero professionista che percorre molti chilometri ogni mese ha esigenze diverse da una struttura ricettiva che lavora soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Allo stesso modo, un’impresa con personale in movimento può avere bisogno di auto o veicoli commerciali senza immobilizzare capitale nell’acquisto.

Che ruolo ha il canone nella gestione dell’auto

Il canone risponde soprattutto a un bisogno: rendere più prevedibile il costo complessivo del veicolo. Secondo ANIASA, nel 2025 il settore del noleggio veicoli ha raggiunto un giro d’affari di 17 miliardi di euro, una flotta di 1,5 milioni di veicoli e 526.500 immatricolazioni, pari al 34% del mercato nazionale. Il noleggio a lungo termine, in particolare, ha superato i 13 miliardi di euro di fatturato, con 1,3 milioni di veicoli in flotta e 411mila immatricolazioni.

Per cittadini e imprese questo significa poter valutare soluzioni in cui manutenzione, assistenza, assicurazione e altri servizi possono essere inclusi in un importo mensile definito. Nel contesto digitale, una realtà come Yoyomove, piattaforma europea specializzata nella mobilità flessibile e nelle offerte per privati, partite IVA e aziende, consente di confrontare proposte di noleggio a lungo termine in base a durata, chilometraggio e servizi inclusi, rendendo più immediata la fase di scelta.

La convenienza, però, va misurata caso per caso. Prima di firmare un contratto è utile stimare chilometri annui, durata d’uso, coperture assicurative, eventuale anticipo, franchigie, limiti di percorrenza e necessità di un veicolo sostitutivo.

Perché lavoro e turismo spingono verso l’uso anziché il possesso

Lavoro e turismo spingono verso l’uso perché richiedono mezzi disponibili, efficienti e coerenti con bisogni variabili. Una struttura ricettiva sul lago, un’agenzia di servizi, un tecnico, una partita IVA o una piccola impresa possono avere periodi di utilizzo intenso e fasi più stabili. In questi casi, acquistare un mezzo può risultare meno pratico rispetto a programmare un costo mensile.

Nel Lecchese questa dinamica è particolarmente evidente. La crescita delle strutture ricettive, soprattutto non alberghiere, rende più frequente la necessità di gestire accoglienza, pulizie, manutenzioni, spostamenti rapidi e servizi collegati all’ospitalità. Allo stesso tempo, molte imprese locali operano in territori distribuiti, dove l’auto resta spesso indispensabile per raggiungere clienti, cantieri, fornitori o sedi operative.

Il punto non è sostituire ogni forma di proprietà, ma affiancarla con strumenti più adatti a una mobilità meno rigida rispetto al passato.

Quali vantaggi concreti può avere una mobilità su canone

Il vantaggio principale è la pianificazione. Sapere quanto costa ogni mese un veicolo aiuta famiglie, professionisti e aziende a evitare spese improvvise e a programmare il budget con maggiore precisione. Un altro beneficio è l’aggiornamento del mezzo: chi usa l’auto per lavoro può accedere più facilmente a veicoli recenti, con sistemi di sicurezza aggiornati, consumi più efficienti e dotazioni tecnologiche più moderne.

Ci sono anche limiti da considerare. Il contratto prevede regole su chilometraggio, durata, danni, riconsegna e servizi inclusi. Per chi percorre pochi chilometri o tiene la stessa auto per molti anni, l’acquisto può restare competitivo. Per chi invece cerca flessibilità, rapidità gestionale e minori incombenze amministrative, il canone può essere una risposta razionale.

A Lecco l’interesse nasce proprio da qui: un territorio con flussi di lavoro, turismo, pendolarismo e imprese diffuse ha bisogno di strumenti di mobilità più leggibili, confrontabili e sostenibili nel tempo. La scelta migliore non è quella più nuova, ma quella più coerente con il modo reale in cui ci si sposta tra città, lago, Brianza e valli.