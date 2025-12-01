L’importanza della formazione per la sicurezza sul lavoro

La sicurezza negli ambienti di lavoro è un elemento fondamentale per garantire la tutela della salute e del benessere dei lavoratori: purtroppo, nonostante la normativa in continuo ampliamento, ogni anno si verificano incidenti e infortuni dall’esito spesso letale.

In Italia, la sicurezza nei luoghi di lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 81/08, o Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ma ultimamente sono state introdotte ulteriori norme a livello europeo. La lagge prevede comunque che i lavoratori vengano costantemente informati e coinvolti in campagne di prevenzione e tutela e che frequentino obbligatoriamente gli specifici corsi di formazione, finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro più sicuri e a trasmettere la piena consapevolezza dei possibili rischi.

Il primo responsabile della formazione dei lavoratori in fatto di sicurezza è il datore di lavoro stesso, che ha il compito di tutelare i propri dipendenti, di informarli adeguatamente e di analizzare tutti i potenziali rischi presenti nella propria azienda mediante la redazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi.

In seguito, per garantire la corretta formazione di ogni dipendente, il datore di lavofo può avvalersi della collaborazione di un ente accreditato e della presenza di uno o più docenti / formatori. Oltre ad avere esperienza e competenze personali, coloro che offrono questo servizio devono avere frequentato a loro volta un apposito corso formatore sicurezza , attraverso il quale non solo affrontano tematiche tecniche ma apprendono anche i metodi per una comunicazione chiara ed efficace.

Quali sono le conoscenze di base di un formatore per la sicurezza

Il corso di formazione per formatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro forniscono tutte le competenze necessarie per impostare un metodo didattico e gestire correttamente un’aula e un gruppo di lavoro. Un docente e formatore per la sicurezza deve conoscere i principii di apprendimento per gli allievi adulti ed essere in grado di trasmettere concetti complessi in maniera semplice e intuitiva, sia in presenza che in e-learning, videoconferenza e aula virtuale. Deve saper coinvolgere gli allievi e attirarne costantemente l’attenzione, risolvere eventuali dubbi e incomprensioni e scegliere metodi e attività diversi in base alle caratteristiche degli allievi.

Perché la formazione per la sicurezza sul lavoro è di estrema importanza

Attraverso una corretta formazione, che rispetti la normativa di riferimento e che sia curata da docenti qualificati, è possibile sensibilizzare i lavoratori sui rischi che possono verificarsi in un ambiente di lavoro e metterli a conoscenza delle dovute misure di prevenzione e protezione, soffermandosi su quegli aspetti che molto spesso vengono sottovalutati.

Talvolta le aziende ritengono che la formazione dei lavoratori in fatto di sicurezza rappresenti un costo notevole e poco ammortizzabile, mentre in realtà è bene considerarla un vero e proprio investimento, che consente di evitare problemi anche piuttosto seri. Una scarsa o mancata formazione dei lavoratori può infatti portare a incidenti sul lavoro, anche di grave entità, con conseguenze serie e spiacevoli sia per l’attività che per l’immagine dell’azienda.

Conoscere profondamente tutti i rischi che possono verificarsi in un ambiente di lavoro, saper lavorare in sicurezza con macchine, strumenti e attrezzature, capire l’utilità dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e utilizzarli correttamente, riconoscere le situazioni di rischio e segnalarle immediatamente sono tutte attività che possono prevenire efficacemente gli infortuni, a vantaggio anche della produttività.

Infatti, è bene tenere conto che la formazione fornisce tutti gli strumenti adatti per riconoscere il rischio e quindi evitarlo. Spesso, anche le attività apparentemente prive di rischi nascondono in realtà insidie e pericoli che possono essere evitati solo essendone pienamente consapevoli. Diversamente, per quanto riguarda le situazioni ad alto rischio, che sia per il contesto in cui si svolge il lavoro o per la presenza di strumenti e materiali potenzialmente pericolosi, è necessario essere a conoscenza non solo dei rischi stessi, ma di tutte le misure e i dispositivi a cui ricorrere per tutelarsi.

Percorsi di aggiornamento per i docenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

I formatori / docenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro devono ulteriormente effettuare un aggiornamento con una periodicità triennale, oppure frequentare corsi e seminari tenuti da enti e soggetti corrispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Inoltre, per la formazione relativa all’utilizzo di attrezzature e macchine, il formatore deve possedere comprovata conoscenza di tali strumenti e, nel caso di formazione pratica, un’esperienza professionale specifica di almeno tre anni.