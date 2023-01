Lissone: incendio in un’autofficina. In azione i Vigili del Fuoco

LISSONE – Squadre del Comando stanno intervenendo per l’incendio di una autofficina in Via Canova a Lissone.

L’allarme è scattato oggi, martedì, poco dopo le 15: inviate sul posto autopompe di Desio, Monza, Seregno e Lissone, autobotti dal distaccamento di Carate Bovisio e una in supporto dal comando di Milano, autoscala e modulo di supporto della centrale di Monza.

Richiesto anche il carro schiuma al comando di Milano e al distaccamento di Lazzate. Sul posto per le valutazioni del caso il Funzionario Vigili del Fuoco del Comando.

Allertata anche a scopo precauzionale un’ambulanza.