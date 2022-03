Lissone. Si ribalta con l’auto e resta incastrato: soccorso 83enne

LISSONE – L’auto che si ribalta su un fianco a seguito dell’urto con un’altra vettura e un uomo di 83 anni che resta incastrato nell’abitacolo. E’ quanto è successo questa mattina, lunedì 28 marzo, poco dopo le 10 a Lissone, all’incrocio tra via Ferrucci e via Monte Grappa.

Sembrerebbe che all’origine dell’incidente vi sia il mancato rispetto della precedenza con una Fiat Punto, guidata da un pensionato, che impatta contro un’Audi bianca ribaltandosi su di un fianco. Per estrarre l’83enne dall’utilitaria è stato necessario l’intervento dei vigili del Fuoco di Desio e di Lissone che hanno dovuto tagliare il tettuccio dell’auto per riuscire a estrarre l’uomo.

Dopo i primi soccorsi prestati in loco dal personale sanitario, l’automobilista è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo, per accertamenti. Illesi la ragazza di 28 anni alla guida dell’altro veicolo.