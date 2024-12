E’ successo poco dopo le 11.15 al Carosello 3000

LIVIGNO – Tragico incidente questa mattina, sabato, sulle piste da sci di Livigno. Uno sciatore di 66 anni ha perso la vita dopo una caduta sulla pista Rin, al Carosello 3000.

L’infortunio è avvenuto poco dopo le 11.15, in posto si sono prontamente portati i soccorritori ma nonostante il tempestivo intervento per il 66enne non c’è stato niente da fare.