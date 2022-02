Livigno. Valanga nella zona del Monte delle Mine, salvi cinque escursionisti

LIVIGNO (SO) – Una valanga con un fronte di una cinquantina di metri si è staccata poco dopo mezzogiorno di ieri, venerdì 24 febbraio 2022, nella zona del Monte delle Mine, sul versante Ovest che scende nella Valle di Livigno.

Salvi cinque escursionisti coinvolti, tutti di nazionalità svizzera, che sono scivolati lungo un canale per diverse centinaia di metri. Indossavano l’airbag ed erano ben attrezzati, inoltre sono stati subito in grado di praticare l’autosoccorso e questo ha determinato l’esito positivo della vicenda. Due di loro hanno riportato traumi al ginocchio. Sono stati attivati l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Sondrio, e l’elicottero del soccorso elvetico della Rega. Le squadre della Stazione di Livigno, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna erano in piazzola, pronte a intervenire a supporto dell’elisoccorso in caso di necessità.

L’operazione è terminata con la verifica dello scenario e con l’esclusione del coinvolgimento di altre persone.