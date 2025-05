Livo. Turista olandese disperso da giorni, continuano le ricerche

Si tratta di un 31enne, in vacanza con la moglie e il figlio

Lunedì era uscito per un’escursione senza fare rientro

LIVO – Proseguono le ricerche dell’uomo disperso dal 28 aprile nel territorio del comune di Livo con grande impegno da parte dei soccorritori.

Ieri, 1 maggio, oltre 80 persone tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile hanno operato con vari mezzi, tra cui squadre a terra, droni e due elicotteri, per perlustrare le aree più difficili da raggiungere. L’uso di unità cinofile ha ulteriormente supportato le operazioni di ricerca che, però, non hanno ancora dato esito.

Il disperso è un turista olandese di 31 anni che aveva affittato una baita in zona insieme alla moglie e al figlio. Lunedì era uscito per un’escursione senza però fare rientro: a dare l’allarme la moglie, in serata.

Da martedì i soccorritori perlustrano la zona, purtroppo senza esito. Le ricerche come detto proseguono.