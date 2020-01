Lodi. Fuoco in autostrada per assaltare il furgone portavalori

LODI – Hanno incendiato sette vetture e un autoarticolato per creare un barriera di fuoco e fermare un furgone portavalori: è l’assalto, in stile commando, messo in atto martedì sera da una banda di rapinatori sull’autostrada del sole tra Lodi e Milano.

Per bloccare il portavalori, i malviventi avevano anche lanciato dei chiodi nel tentativo di bucare le ruote del mezzo. L’attacco è però fallito quando le guardie giurate sono riuscite a svincolare il blocco e trovare riparo in un’area di sosta.

Sul posto sono subito accorsi la Polizia e i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, mentre l’autostrada A1 è stata chiusa in quel tratto per alcune ore.

IL VIDEO