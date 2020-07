LOMAZZO – Un mezzo pesante si è ribaltato intorno alle 13 di oggi, martedì, sulla rampa di accesso alla Pedemontana in prossimità dell’uscita Lomazzo Nord.

Da chiarire le cause del sinistro nel quale l’autista, un uomo di 34 anni, è rimasto ferito in maniera fortunatamente non grave.

Sul posto si sono portati i soccorsi e i Vigili del Fuoco di Como. Per rimuovere il tir la rampa è stata momentaneamente chiusa al traffico.