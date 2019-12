Luminarie non sicure, maxi sequestro della Finanza a Castelmarte

CASTELMARTE – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito dei servizi a tutela del mercato e del consumatore predisposti in occasione delle festività natalizie e di fine anno, hanno sottoposto a sequestro oltre 200.000 luminarie non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I Baschi Verdi della Compagnia di Como, nella zona commerciale di Castelmarte, hanno individuato un negozio gestito da cittadini cinesi al cui interno erano esposte, per la vendita, luminarie natalizie e tubi decorativi che, sebbene riportanti il marchio CE, erano privi della documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.

Al termine dell’operazione, il titolare dell’esercizio commerciale, un soggetto di nazionalità cinese, è stato deferito alla competente Procura della Repubblica di Como per il reato di frode in commercio, per vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica certificazione e per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.