Lupi in Lombardia. Cresce la presenza e si rafforzano le misure di prevenzione

Il Rapporto 2025 censisce 40 unità riproduttive, contro le 28 dell’anno precedente, e conferma il rafforzamento degli interventi a sostegno degli allevatori

Nel 2025 richiesti 157 risarcimenti per oltre 80 mila euro. Como tra le province più colpite; proseguono monitoraggi e attività di contrasto al bracconaggio

MILANO – In Lombardia aumenta la presenza del lupo, ma cresce anche l’efficacia delle misure adottate per prevenire i danni agli allevamenti. È quanto emerge dal Rapporto “Grandi carnivori 2025” di Regione Lombardia, che registra un incremento delle unità riproduttive del lupo e un rafforzamento degli interventi di prevenzione.

Nel 2025 sono state censite almeno 40 unità riproduttive, contro le 28 del 2024. Le Unità di intervento per la prevenzione dei danni hanno effettuato 49 interventi a sostegno degli allevatori, mettendo a disposizione anche 29 recinti elettrificati in comodato gratuito. Il 90% delle attività si è concentrato nelle aree alpine e prealpine, mentre Regione Lombardia ha finanziato 108 domande per l’acquisto di recinzioni elettrificate e kit di elettrificazione, per oltre 375 mila euro.

“I dati contenuti nel Rapporto – commenta Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia – certificano che con una gestione attenta del fenomeno è possibile garantire la coesistenza di attività umane e grandi carnivori. L’aumento delle misure di prevenzione, unito alla conoscenza dei territori e al prezioso apporto di figure esperte sul campo, hanno fatto sì che i danni da predazione siano diminuiti in territori come la Valchiavenna, in provincia di Sondrio, dove si è concentrata l’attività della WPIU, la Wolf Prevention Intervention Unit”.

Comazzi ribadisce inoltre che Regione Lombardia continuerà a sostenere le comunità montane e rurali, proseguendo nella tutela della fauna selvatica per garantire un equilibrio tra presenza umana, biodiversità e paesaggio.

Il monitoraggio, coordinato da Regione Lombardia con il supporto di Ersaf e il coinvolgimento di Polizie provinciali, Carabinieri forestali, Enti Parco, Università e associazioni, conferma la crescita del lupo sia nelle aree alpine sia in pianura. Le analisi genetiche hanno inoltre individuato sei orsi bruni maschi, prevalentemente in provincia di Brescia, mentre il rapporto documenta quattro segni di presenza della lince e uno dello sciacallo dorato.

Nel 2025 sono stati richiesti 157 risarcimenti per danni causati dai grandi carnivori, per oltre 80 mila euro, di cui circa 66 mila per danni da lupo e 14 mila per danni da orso. Le province più colpite sono state Brescia, Bergamo, Como e Sondrio e nell’83% dei casi gli allevamenti colpiti non erano dotati di misure di prevenzione.

Il rapporto registra infine il decesso di 31 lupi, principalmente a causa di incidenti stradali. Tra questi anche Nemo, l’esemplare recuperato nel Naviglio a Gaggiano, curato, radiocollarato e successivamente rilasciato in natura. Prosegue inoltre l’attività di contrasto al bracconaggio e all’uso di esche avvelenate, con 130 pattugliamenti e 52 operazioni di bonifica dei Nuclei cinofili antiveleno, che hanno portato al ritrovamento di esche avvelenate in otto casi.

Il 22 dicembre 2025 Regione Lombardia ha inoltre istituito il Comitato di indirizzo regionale grandi carnivori, nell’ambito del progetto europeo Life NatConnect2030, per rafforzare il coordinamento delle attività dedicate alla gestione di lupo, orso, lince e sciacallo dorato.