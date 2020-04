Lutto nel Soccorso Alpino. E’ scomparso Eugenio Porro, aveva 79 anni

E’ stato uno degli artefici della crescita della Stazione del Lario occidentale

COMO – La stazione del Soccorso Alpino Lario Occidentale (XIX Delegazione Lariana) ha perso uno dei sui fondatori: Eugenio Porro per gli amici “Gege”, deceduto questa notte all’età di 79 anni.

A dare notizia della scomparsa è il Cnsas stesso attraverso una nota stampa in cui si legge: “Quando qualcuno di importante se ne va resta, per sempre un grande vuoto. Stanotte ci ha lasciati Eugenio Porro, che oltre a essere uno dei nostri tecnici è stato anche capostazione della Lario Occidentale. Eugenio, di Como, poi trasferito a Moltrasio, conosciuto dagli amici come Gege, era una persona generosa, equilibrata, che sapeva unire e ispirare. Ci mancherà, alla famiglia le nostre più care e sentite condoglianze”.

Uomo dall’animo buono e dalla sferzante simpatia; nel 2016 Porro, insieme ad altri volontari, per raggiunti limiti di età aveva ricevuto dalla XIX Delegazione lariana una targa per l’impegno profuso all’interno del sodalizio.

In quell’occasione, a consegnare la targa fu il capostazione del Lario Occidentale Lorenzo Peschiera, ricordando: “Porro ha alle spalle una lunga esperienza nell’ambito del soccorso in montagna. E’ stato uno degli artefici della crescita della Stazione del Lario occidentale nella quale ha ricoperto anche il ruolo di capostazione”.