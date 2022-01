Malore nei pressi del Ponte del Cielo, soccorso un uomo di 60 anni

TARTANO (SO) – Intervento ieri pomeriggio, domenica 2 gennaio 2022, per la VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas lombardo. Intorno alle 17 è giunta la chiamata da parte della centrale, per soccorrere un uomo di 60 anni che si trovava nei pressi del Ponte del cielo; non stava bene e non era in grado di proseguire; una persona che si trovava in zona lo ha visto e allora ha chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati i tecnici della Stazione di Morbegno, insieme ai militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Hanno caricato l’uomo nella barella portantina e lo hanno trasportato fino all’ambulanza, che attendeva oltre il ponte. L’intervento è terminato intorno alle 18.30.