SONDRIO – Il maltempo di ieri ha riportato la neve in quota. I fiocchi bianchi sono scesi copiosi come testimoniano le immagini della webcam del Passo dello Stelvio che mostrano la località in piena veste invernale. La neve è caduta anche a Livigno e in alcune località valtellinesi.

Come annunciato dagli esperti, il maltempo non mollerà la presa per tutta la settimana.