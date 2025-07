Maltempo nel Milanese: donna muore colpita da un albero

ROBECCHETTO CON INDUNO – Una donna di 63 anni è morta nel pomeriggio di oggi, domenica, colpita da un grosso albero schiantato al suolo mentre stava facendo rientro da una camminata. Con lei si trovavano un uomo e un’altra donna, rimasti feriti.

La tragedia si è consumata poco dopo le 17: purtroppo, nonostante il disperato tentativo di dei soccorsi, per la donna, residente a San Vittore Olona, non c’è stato niente da fare. L’altra donna è stata elitrasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco, mobilitati anche in molte altre situazioni. Dal pomeriggio di oggi una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio della Regione Lombardia, con particolare intensità sulla città metropolitana di Milano e le province limitrofe.

Numerosissime le richieste di soccorso gestite dai pompieri, principalmente per caduta alberi, allagamenti, infiltrazioni d’acqua e danni a strutture.