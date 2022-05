Maltempo: più di 20 interventi in meno di 3 ore nel Monzese

L’allerta meteo è scattata martedì dopo le 18

In azione sei autopompe e due autoscale

MONZA – Le squadre del Comando di Monza sono state impegnate ieri, martedì, poco dopo le 18 in diversi interventi per il maltempo che ha colpito il territorio della Provincia brianzola.

Nell’arco di pochi minuti sono giunte alla sala operative diverse richieste di soccorso. In meno di 3 ore le squadre hanno portato a termine più di 20 interventi, per porre rimedio ai danni provocati dal forte vento e dalla pioggia. Le richieste sono pervenute in modo uniforme da tutto il territorio della provincia, anche se il maggior numero di interventi è stato portato a termine nel capoluogo provinciale.

Dalla sede centrale e dai distaccamenti hanno operato sei autopompe e due autoscale. Passata l’ondata di maltempo la situazione è tornata alla normalità e al momento del presente comunicato tutte gli interventi sono stati portati a termine.