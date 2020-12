Maltempo. Statale 36 chiusa a Morbegno a causa della neve

SONDRIO – L’ondata di maltempo ha causato abbondanti piogge, copiose nevicate, gelate notturne e rischio di frane e valanghe in molte zone d’Italia.

In Lombardia sono chiuse, per neve, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel comune di Madesimo in entrambe le direzioni tra i km 137,300 e 147,000 e la statale 42 “del Tonale e della Mendola” in località Ponte di Legno.

Lo comunica Anas ricordando che è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.