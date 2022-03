CASTEL GOFFREDO – Continuano gli incidenti sul lavoro in Lombardia: questa volta, a pagare con la vita è un operaio schiacciato da un muletto a Castel Goffredo, in provincia di Mantova.

L’uomo stava lavorando presso un cantiere in via San Apollonio. Sul posto sono interventi l’elisoccorso, l’automedica e i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e all’ATS, anche se l’impiego dei numerosi mezzi di soccorso non è bastato per salvare la vita al lavoratore, deceduto sul posto a seguito delle gravi ferite riportate.