L’episodio è accaduto alle 7.15, grande spavento per i passeggeri

Il convoglio Trenord, diretto a Milano Cadorna da Asso, è stato mandato in manutenzione

MARIANO COMENSE – Paura questa mattina, lunedì, in stazione a Mariano Comense. Una persona ha iniziato a colpire i finestrini del treno fermo in stazione con una mazza.

Erano circa le 7.15 quando il convoglio di Trenord, che effettuava la corsa 618 da Asso a Milano Cadorna, è giunto in stazione a Mariano Comense. Mentre il treno rallentava per effettuare la fermata nella stazione una persona dalla banchina ha iniziato a colpire con una mazza i finestrini del convoglio, rompendone dieci. L’autore del gesto è stato poi fermato dalle Forze dell’Ordine giunte in posto.

Fortunatamente nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo, rimasti comunque sotto choc. La corsa è stata soppressa e i passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno successivo, giunto a destinazione in orario. Come specificato da Trenord, il convoglio sarà oggetto di manutenzione.