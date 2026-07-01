Maxi frode IVA sui carburanti: sequestrati oltre 60 milioni di euro nel Milanese

L’operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, coordinata dalla Procura Europea, riguarda un deposito di prodotti petroliferi in provincia di Milano

Secondo l’accusa, l’evasione ammonterebbe a 60 milioni di euro di IVA, immettendo sul mercato oltre 188 milioni di litri di benzina e diesel

MILANO – La Guardia di Finanza di Milano e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno messo a segno una maxi operazione contro una presunta frode fiscale nel commercio di carburanti. Su disposizione del Gip del Tribunale di Milano, che ha accolto la richiesta della Procura Europea – Ufficio di Milano, è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 60 milioni di euro nei confronti di una società con un deposito di prodotti petroliferi in provincia di Milano.

Al centro dell’inchiesta c’è un presunto sistema che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito di immettere sul mercato oltre 188 milioni di litri di benzina e gasolio pagando un’IVA molto inferiore a quella realmente dovuta. La frode sarebbe stata realizzata sfruttando in modo illecito il regime dell’ “IVA all’estrazione”, che consente di versare l’imposta quando il carburante viene prelevato dal deposito IVA. In base agli accertamenti, tra il 2023 e il 2025 la società avrebbe dichiarato importi sistematicamente inferiori al dovuto, evadendo oltre 60 milioni di euro di IVA.

Questo meccanismo, secondo la Procura Europea, avrebbe permesso di vendere carburante a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza, sia attraverso la rete di distributori riconducibile alla società – le cosiddette “pompe bianche” – sia rifornendo altri operatori del settore, alterando così le normali dinamiche del mercato.

Al termine delle indagini il rappresentante legale della società e due amministratori di fatto sono stati segnalati alla Procura Europea con l’accusa di dichiarazione infedele. Anche la società è stata deferita per la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto Legislativo 231/2001.

Il giudice ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di immobili, beni mobili e disponibilità finanziarie riconducibili alla società e agli indagati, per un valore pari al presunto profitto del reato, stimato in oltre 60 milioni di euro. Parallelamente sono in corso perquisizioni nei confronti delle persone coinvolte nell’indagine.