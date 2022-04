MENAGGIO – Incendio in abitazione questa mattina presto a Menaggio, località Loveno: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate presso una villa in ristrutturazione, risultata di proprietà del giornalista russo Vladimir Soloviev, vicino a Putin.

Si tratterebbe come appreso di un gesto di protesta: l’incendio è partito da alcuni pneumatici dati alle fiamme davanti alla villa. Sul posto i pompieri di Como e anche i Carabinieri per i rilievi del caso.