Merone. Botte alla moglie, lei chiama i Carabinieri. Arrestato 58enne

E’ successo domenica sera

La donna aveva già sporto diverse volte querela per violenza domestica

MERONE – Ha telefonato ai Carabinieri in lacrime, chiedendo aiuto contro le botte del marito. Subito i militari della Stazione di Lurago d’Erba si sono precipitati in posto, arrestando in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia un 58enne di origini straniere, pregiudicato.

I fatti sono accaduti domenica sera a Merone. Dopo la telefonata i Carabinieri si sono portati presso l’abitazione della donna trovandosi davanti una scena straziante: al piano superiore dell’appartamento si trovava l’uomo, ubriaco, mentre la moglie si era chiusa in una stanza con evidenti segni di violenza al volto e al corpo.

In posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato la donna in Ospedale per le cure del caso mentre i militari hanno proceduto all’arresto del marito: come emerso, la moglie aveva già sporto diverse querele in passato, sempre per motivi di violenza domestica.