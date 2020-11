Merone, smantellato un bivacco degli spacciatori nel bosco

MERONE – I militari della Stazione Carabinieri di Lurago D’Erba, insieme al personale dell’Aliquota Radiomobile, nel corso della giornata di venerdì hanno scoperto un bivacco utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Monguzzo e Merone, rimuovendolo.

Gli approfondimenti dei militari hanno consentito di rinvenire, sotterrati all’esterno della postazione, bilancini e materiale vario per il confezionamento, il tutto posto in sequestro penale.

Nel corso dell’operazione e nelle adiacenze dell’area, sono stati individuati due soggetti magrebini: uno di questi, residente in un’altra provincia, è stato proposto per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dai Comuni di Monguzzo e Merone. L’altro, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme inerenti l’immigrazione clandestina.

Sono stati inoltre attuati posto di blocco a cintura della zona fermando per controlli 15 autovetture e 16 persone, di cui 2 sanzionate per violazione delle misure di contrasto al Covid.