Metropolitana, prolungamento della linea M5 fino a Monza

MONZA – In vista della sottoscrizione della convenzione tra tutti gli Enti finanziatori del prolungamento della linea M5 della metropolitana fino a Monza, la Giunta comunale di Monza ha approvato la delibera che stanzia 27 milioni e 500.000 euro come quota parte di finanziamento dell’opera.

Le risorse

Gli enti territoriali coinvolti, infatti, si impegnano a sostenere la progettazione e i lavori per un importo di 365.000.000 di euro, pari al 28,85% del totale. Il resto è assicurato dal finanziamento statale già approvato. In base all’accordo concorrono pertanto alla realizzazione del prolungamento – oltre alla città di Monza – i Comuni di Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni insieme a Regione Lombardia che stanzierà 283 milioni di euro.

L’iter

Il provvedimento passerà ora al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, pronto per la sottoscrizione formale dell’Accordo con gli altri Enti, da inviare a Roma nelle prossime settimane. All’orizzonte, per il Comune, anche la predisposizione di una variante al Pgt e l’adeguamento degli strumenti urbanistici e di quanto necessario in vista del progetto definitivo.

Gli obiettivi

Il prolungamento della metropolitana – anche alla luce delle revisioni progettuali introdotte, che prevedono fermate in corrispondenza della stazione ferroviaria e della centrale Piazza Trento e Trieste – rappresenta per la città di Monza un asset strategico, in grado di costruire un sistema di trasporto pubblico sempre più integrato e sostenibile, anche attraverso il potenziamento di questo fondamentale asse portante in direzione nord-sud.

Sette le fermate previste in città

Le sette fermate previste in città consentono di connettere “polarità urbane di grande rilievo”, quali l’Ospedale San Gerardo, la Villa Reale e il Parco, l’Autodromo, il centro storico e la stazione FS, oltre al Polo Istituzionale al capolinea.