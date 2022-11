MEZZAGO – Incidente mortale a Mezzago in Brianza: una donna di 74 anni è morta dopo essere stata investita da un camion in via Fratelli Brasca. Il tragico sinistro è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina.

Vani i soccorsi alla donna, sul posto erano intervenute ambulanza, automedica con i Vigili del Fuoco ma a nulla è valso l’intervento dei sanitari. E’ stato constato il decesso della 74enne.