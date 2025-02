Mezzo chilo di droga in casa, la Polizia di Stato arresta due persone

Entrambi avevano precedenti

MILANO – La Polizia di Stato a Milano, venerdì 31 gennaio scorso, ha arrestato due cittadini italiani di 36 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Pastonchi quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 17, gli agenti di via Primaticcio hanno notato un uomo il quale, dopo aver parcheggiato l’auto nei pressi dello stabile, è entrato all’interno per poi andare via dopo qualche minuto. I poliziotti, insospettiti da quanto accaduto, lo hanno fermato in via delle Forze Armate, rinvenendo due involucri contenenti 4 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.

Contestualmente, i poliziotti appostati nei pressi dello stabile hanno fermato il 36enne connazionale all’uscita dell’abitazione: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 286 grammi di hashish suddivisi in 4 panetti, materiale per il taglio e il confezionamento, una bilancia, diversi cellulari e la somma in denaro pari a 500 euro. Infine, presso l’abitazione del complice in via Creta, i poliziotti hanno trovato un altro panetto di hashish da circa 175 grammi, 15 grammi di marijuana, un grammo e mezzo di cocaina rosa, 43 pastiglie di MDMA per un peso di circa 16 grammi e due bilance.