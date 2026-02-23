Milano, a Palazzo Pirelli la mostra sulle montagne lombarde nel segno delle Olimpiadi 2026

Inaugurata il 17 febbraio allo Spazio Eventi, è stata aperta dal 6 al 22 febbraio per le Olimpiadi e riaprirà dal 6 al 15 marzo per le Paralimpiadi con ingresso gratuito

MILANO – Le montagne lombarde entrano nel racconto olimpico con una mostra che unisce sport, innovazione e tradizione. Ha aperto il 17 febbraio, allo Spazio Eventi di Palazzo Pirelli, l’esposizione “Maestose Montagne Lombarde. Un Viaggio tra Cime e Meraviglie”, promossa da Regione Lombardia nel quadro dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

L’iniziativa accompagna lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia ospita dal 6 al 22 febbraio 2026 per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo 2026 per le Paralimpiadi, proponendo ai visitatori – cittadini e turisti arrivati in città – un percorso dedicato all’identità delle terre alte lombarde. Un racconto che intreccia evoluzione tecnica, memoria sportiva e ingegno artigianale, con l’obiettivo di restituire le radici dei successi contemporanei.

Il tracciato espositivo si sviluppa attraverso decine di cimeli che documentano il passaggio dai materiali tradizionali alle soluzioni più avanzate, dal ferro all’alluminio fino al carbonio. Tra i pezzi di maggiore rilievo figurano, per il ciclismo, la Cinelli Rampichino del 1985, considerata la prima mountain bike italiana, e la Cinelli “Il Passatore”, modello che ha anticipato il concetto di Gravel. Accanto alle biciclette, trovano spazio documenti rari come la planimetria della salita al Ghisallo del 1899 e i caschetti in pelle utilizzati dai campioni del dopoguerra.

Ampio spazio è riservato anche agli sport invernali. Il percorso propone una progressione che parte dagli sci in legno di inizio Novecento e arriva alle tute iconiche della Valanga Azzurra, fino ai materiali tecnici di ultima generazione. In esposizione anche la scarpa da pattinaggio di Nikolay Memola, talento lombardo del pattinaggio artistico, impegnato in questi giorni nelle competizioni sul ghiaccio.

La mostra amplia lo sguardo oltre la dimensione agonistica, valorizzando il patrimonio culturale delle Alpi lombarde. Tra cimeli filatelici – come le buste con annullo originale di Cortina 1956, prima Olimpiade invernale italiana – e guide storiche del Touring Club, emergono testimonianze che raccontano il legame tra territorio, memoria e identità. Esposto anche l’album Panini completo di Innsbruck ’76. In questo contesto si inserisce la partecipazione dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, custode della ricetta simbolo della Valtellina e dell’enogastronomia montana regionale.

“Inaugurare questa mostra mentre i Giochi sono in pieno svolgimento ha un valore simbolico altissimo,” dichiara Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale. “Mentre gli atleti scrivono la storia sulle nostre piste, Palazzo Pirelli ne racconta le radici, celebrando quel mix di sport, ingegno artigianale e tradizioni secolari che rende la Lombardia unica al mondo.”

L’esposizione sarà visitabile dal 18 febbraio al 6 marzo 2026 nella sede di via Fabio Filzi 22, a Milano. L’ingresso è gratuito. Per informazioni stampa è possibile contattare Matteo Speziali al numero 328.6796839.