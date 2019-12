Milano, agenti in bicicletta arrestano un pusher in piazza Sempione

MILANO – Sabato pomeriggio in piazza Sempione, a Milano, gli agenti delle pattuglie in bicicletta dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un italiano di 28 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giovane è stato trovato in possesso di 2.3 gr di hashish, 0.5 gr circa di marijuana e 120 euro in contanti. I poliziotti, a seguito della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 60 gr di marijuana, 25 gr di hashish e 675 euro in contanti.