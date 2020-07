Milano, anziano derubato: cinque giovani fermano il ladro

MILANO – Hanno sentito le urla di anziano uomo che chiedeva aiuto e notando un ragazzo fuggire, hanno capito quanto stava accadendo: così un gruppo di cinque giovani, giovedì in via Sapri a Milano, ha deciso prontamente di intervenire inseguendo il ladro, un 20enne, che stava scappando in direzione di un autobus in sosta alla fermata.

Il gruppo ha evitato che il mezzo pubblico ripartisse, bloccando il malvivente e avvertendo la Polizia. Il giovane ladro aveva strappato una collanina d’oro all’anziano, 82enne, per poi darsi alla fuga.

Giunti sul posto gli agenti hanno così arrestato per rapina aggravata il ragazzo, già con precedenti specifici.