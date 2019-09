Milano. Armi e droga negli scantinati delle case Aler in Fulvio Testi

MILANO – Armi, munizioni, droga, auto, moto e altro materiale provento di furto: è quanto hanno trovato i carabinieri in uno scantinato di un complesso condominiale dell’Aler in via Fulvio Testi.

La perquisizione è stata eseguita dagli uomini della Compagnia Carabinieri MI-Monforte dei Carabinieri di MI-Greco, compiuta con il supporto dei Vigili del Fuoco che hanno forzato l’accesso per impedire ai militari di entrare.

All’interno, oltre a vetture e parti di automobili e motorini, anche armi come un kalashnikov e due pistole risultate rubate. Rinvenuti anche 200 grammi di cocaina e 22 chili di hashish.