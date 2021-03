Milano. Assembramenti, feste e karaoke in casa: gli interventi dei carabinieri

Gli esiti dei controlli anti-Covid a Milano

Diverse le feste in casa segnalate dai vicini per via degli schiamazzi

MILANO – Nel pomeriggio di venerdì 12 marzo, a Milano, in Piazza Duomo e nelle zone limitrofe, i militari della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del 3° Reggimento Lombardia hanno controllato e identificato 90 persone, sanzionando 17 giovani (tra i 16 e i 20 anni) trovati al di fuori del proprio comune di residenza, senza giustificato motivo.

Nel corso della serata, a seguito di numerose segnalazioni di assembramento, i militari sono intervenuti in piazzale Archinto, dove hanno identificato per inosservanza delle misure anti-Covid 23 persone (tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari), assembrate consumando alcolici, e il proprietario di un pub, che vendeva alcolici in violazione della normativa.

Durante la notte, invece, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Andrea Appiani, Milano, dove era stata segnalata una festa in un appartamento, trovando 21 studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni. L’appartamento, intestato a una donna 57enne, non presente in casa, madre di uno dei giovani identificati. Tutti i presenti sono stati sanzionati e allontanati senza che opponessero resistenza.

I militari del Nucleo Radiomobile, successivamente, sono intervenuti in corso Vercelli, dove erano stati segnalati degli schiamazzi provenire da uno stabile. Sul posto i Carabinieri hanno accertato la presenza, in un appartamento al quarto piano, di 6 persone, tra cui il proprietario, intenti a consumare una cena. I soggetti, tutti trentenni, sono stati sanzionati in violazione della normativa covid-19.

In via Melzi D’Eril, i carabinieri sono intervenuti nel corso della notte, dove era stata segnalata la diffusione di musica ad alto volume provenire da un appartamento al terzo piano. Sul posto i militari hanno accertato lo svolgimento di una festa privata nell’abitazione di donna classe ‘63, dove era in corso un “karaoke” alla presenza di altri 6 ospiti, tutti trentenni.

Infine, a Cesano Boscone (MI) i militari della Stazione Carabinieri di Corsico, sono intervenuti in via Roma per segnalazione di schiamazzi interno appartamento. Al primo piano di un condominio, c’erano 7 amici, tutti italiani, che si erano riuniti per cenare. Anche in questo caso i presenti sono stati tutti identificati e sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19.