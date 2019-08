MILANO – Hanno azionato un estintore a bordo di un tram che stava transitando in via Torino, a Milano. E’ successo questa mattina, 29 agosto, poco prima delle 12, protagonisti del gesto alcuni bambini.

Coinvolta una famiglia composta da otto persone (una mamma e sette bimbi) e altre tre persone di cui due hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Fortunatamente, al di là dello spavento, la bravata non ha avuto gravi conseguenze: le persone soccorse, tutte con sintomi lievi, sono state portate in ospedale (Policlinico, San Paolo e De Marchi) per precauzione.