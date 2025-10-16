Milano, blitz antidroga a Greco Turro: tre arresti e oltre 200 grammi di shaboo sequestrati

Due cittadini filippini e un nigeriano, tutti con precedenti, sono stati fermati dalla Polizia di Stato

Sequestrati più di 200 grammi di droga nascosti in cintura, power bank e slip

MILANO – Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Greco Turro. Gli agenti del Commissariato della zona hanno arrestato tre persone – due cittadini filippini di 52 e 53 anni e un cittadino nigeriano di 36 anni, tutti con precedenti penali – per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono stati sequestrati oltre 200 grammi di shaboo.

Gli agenti, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio, hanno individuato in via Ugolini uno stabile utilizzato come base per la detenzione e lo spaccio di droga. Intorno alle 21 hanno visto due uomini entrare nell’edificio in questione e hanno deciso di intervenire.

Durante la perquisizione, il 53enne filippino è stato trovato in possesso di 7 grammi di shaboo nascosti in una tasca cucita artigianalmente sul retro della cintura dei pantaloni, oltre a 1950 euro in contanti. Il 52enne, invece, aveva con sé 3 grammi di shaboo occultati all’interno di una power bank e 250 euro.

Le successive verifiche hanno permesso di accertare che, nel corso della stessa nottata, i due avrebbero dovuto ricevere un nuovo carico di droga. Poco dopo la mezzanotte, gli agenti hanno notato una vettura sospetta giungere nei pressi della stabile. Alla guida c’era un 36enne nigeriano che ha consegnato spontaneamente una busta contenente 204 grammi di shaboo che teneva occultata all’interno degli slip.

I tre uomini sono stati arrestati e la droga, insieme al denaro contante, è stata sequestrata.