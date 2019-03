MILANO – Intervento del 118 alla stazione di Milano Loreto per prestare soccorso ad alcuni passeggeri rimasti contusi a seguito di una brusca frenata del treno della metropolitana.

E’ successo alle ore 7.47 di lunedì mattina.

Diverse persone sono rimaste coinvolte nell’accaduto. Tre persone sono state trasportate in ospedale, una di loro in codice rosso al Niguarda, altre due in codice verde all’ospedale Città Studi e CTO.