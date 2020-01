Milano. Cade da una impalcatura, operaio è grave

MILANO – Grave incidente intorno alle 11 di oggi, 9 gennaio, in un cantiere di via San Protaso a Milano. Un operaio di 48 anni è precipitato da una impalcatura cadendo per almeno 5 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.50 a poca distanza dal Duomo. Il 48enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.