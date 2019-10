Milano. Contrasto allo spaccio, sei arresti in zona navigli

MILANO – Nell’ambito della suddivisione del controllo delle principali piazze di spaccio di Milano decretata in ambito provinciale in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra l’1 e le 4 della scorsa notte, in zona Navigli, è stato disposto uno specifico servizio antidroga, condotto dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano congiuntamente a personale della Polizia Locale di Milano – Unità Contrasto Stupefacenti, volto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine dell’operazione, in via Alzaia Naviglio Grande angolo via Corsica, sono stati arrestati in flagranza di reato 6 soggetti stranieri di età compresa tra i 26 ed i 33 anni (2 gambiani, 2 guineani, 1 ivoriano ed 1 senegalese) tutti con precedenti specifici, trovati in possesso di 38 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso totale di circa 50 grammi, e la somma di euro 500.

Contestualmente sono stati segnalati alla Prefettura di Milano 8 soggetti sorpresi ad acquistare lo stupefacente.