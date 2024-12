Milano, controlli in zona movida e a bordo dei mezzi pubblici: la Polizia di Stato arresta tre ladri

Gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese erano impegnati in un servizio mirato al contrasto dei reati legati ai furti in zona Porta Ticinese

MILANO – La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 51enne cittadino cubano, un cittadino peruviano di 48 anni e un cittadino cileno 32enne per furto aggravato in concorso.

Ieri sera, gli agenti della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati legati ai furti in zona Porta Ticinese, alle 20.30, passando in corso di Porta Ticinese angolo via Molino delle Armi, hanno notato una coppia di cittadini sudamericani che, già seduti ad uno dei tavoli di un bar, si guardavano ripetutamente intorno e, in particolare, osservavano gli effetti personali dei clienti. Nello specifico, i due si erano posizionati alle spalle di una coppia composta da un uomo e donna intenti a consumare delle bevande e, quest’ultima, aveva posizionato la sua borsa sulla seduta della sedia. Il 51enne, seduto alle spalle della vittima, si è tolto la giacca per coprirsi la mano e per non destare sospetto mentre, di fronte al lui, vi era seduta la sua complice che si assicurava di non essere visti. In un momento a lui favorevole e, dopo un cenno da parte della sua complice, con un gesto abile e svelto, coprendo con la sua giacca la mano, si è impossessato della borsa della donna per poi passarla alla complice la quale l’ha subito nascosta all’interno di un’altra borsa più grande che aveva al seguito e che aveva già provveduto ad aprire per velocizzare le fasi di occultamento. Una volta impossessatisi definitivamente della borsa, i due si sono alzati e si sono rapidamente allontanati in direzione di piazza Vetra dove, i poliziotti hanno fermato e arrestato il 51enne che, in collegamento telefonico con la complice, mediante gli auricolare wireless, è riuscito ad avvisarla e permetterle la fuga con la refurtiva.

Sempre ieri sera, gli agenti della Squadra Mobile, in piazza Ventiquattro Maggio, a bordo del tram n.3, hanno individuato il 32enne cittadino cileno che, coprendo la sua mano sotto il giubbotto, armeggiava vicino le tasche del cappotto di una ragazza 32enne che stava per scendere dal mezzo pubblico. Appena scesa la donna, il giovane, rimasto a bordo del tram, a passo svelto, si è diretto nella parte anteriore del mezzo dove ha incontrato il 48enne peruviano per poi consegnargli uno smarthphone al quale ha tolto scheda sim. Gli agenti, hanno recuperato il cellulare e arrestato i due per furto aggravato in concorso.