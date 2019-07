Milano. Dal 15 luglio entrano in vigore le nuove tariffe di ATM

MILANO – Dal 15 luglio 2019 entra in vigore il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità di Atm che si estende a tutti i comuni che fanno parte della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e Brianza.

Il Sistema considera come centro di riferimento la città di Milano a partire dalla quale il territorio circostante è stato idealmente suddiviso in corone concentriche che rappresentano ciascuna una zona tariffaria come rappresentato sulla mappa.

La tariffa tra due località, cioè quella di origine e quella di destinazione del viaggio, spiegano da Atm, è calcolata in base al numero di zone all’interno delle quali si viaggia, perciò il suo valore cresce con l’aumentare del numero di zone interessate dallo spostamento.

Le tariffe

A Milano la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone tariffarie (Mi1-Mi3) ovvero 2,00 €. In tutti gli altri comuni del Sistema la tariffa minima acquistabile è pari a 2 zone e il costo del biglietto ordinario di tariffa minima è pari a 1,60 €; questo biglietto vale anche per spostamenti all’interno dello stesso comune e tra comuni appartenenti alla stessa zona tariffaria.

Per ogni zona aggiuntiva il costo del biglietto aumenta di 0,40 €, quindi il biglietto da 3 zone costa 2,00 €, quello da 4 zone 2,40 € e così via.

Biglietti ordinari / settimanali e abbonamenti mensili/annuali

Per biglietti ordinari, carnet 10 biglietti, biglietti giornalieri, biglietti 3 giorni e abbonamenti settimanali la tariffa minima acquistabile è pari a 3 zone (biglietto ordinario A 2,00 €); questi titoli di viaggio consentono di spostarsi in tutta la città di Milano e fino ai 21 comuni compresi nella zona Mi3 e viceversa

Per gli abbonamenti mensili e annuali sono sempre in vendita titoli di viaggio validi entro i confini urbani di Milano; per viaggiare tra Milano e i 21 comuni compresi nella zona Mi3 e tra Milano e la stazione di Rho Fieramilano della Linea 1 della metropolitana è invece necessario acquistare mensili e annuali validi 3 zone