Milano. E’ Linate il miglior aeroporto d’Europa

SEGRATE (MI) – Tecnologie avanzate, controlli di sicurezza all’avanguardia, attenzione alla sostenibilità ambientale hanno fatto sì che l’aeroporto di Milano Linate conquistasse il titolo di miglior scalo d’Europa 2023, tra quelli dove transitano 5-10 milioni di passeggeri all’anno.

Ad assegnare il riconoscimento Airport Council International-Europe, associazione di categoria, durante il congresso annuale svolto a Barcellona, in Spagna. A influire sul giudizio della giura, come già anticipato, l’impegno verso le emissioni zero entro il 2030, l’investimento in carburanti alternativi e l’accessibilità ‘green’ al terminal con la linea della metropolitana.