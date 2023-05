Milano. Grossa esplosione a Porta Romana: lo scoppio partito da un furgone

MILANO – Grossa esplosione nella tarda mattinata di oggi, giovedì, a Milano. In pochi attimi via Pier Lombardo, in zona Porta Romana, si è trasformata in un inferno. Miccia scatenante sarebbe stato un furgone che trasportava bombole d’ossigeno.

L’incendio avrebbe coinvolto anche alcune auto parcheggiate e un palazzo, provocando danni considerevoli. Evacuate anche una scuola e una residenza sanitaria per anziani nelle vicinanze.

Sano e salvo il conducente del veicolo, un 53enne che ha riportato ustioni alla mano e a una gamba, trasportato in ospedale in codice giallo. Altra ferita finora accertata un’89enne con trauma cranico non di grave entità, lesione provocata da una scivolata mentre era in corso l’evacuazione dell’istituto scolastico.

Importante dispiego di soccorritori, vista la portata dell’incidente, sul posto: intervenute due automediche, tre ambulanze, due mezzi di coordinamento Areu, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale. Da poco conclusa l’azione dei tecnici per domare l’incendio.