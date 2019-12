Milano, ladro ‘ferroviario’ braccato dalla Polizia, scappa dal terrazzo. Arrestato

MILANO – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cittadino tunisino di 40 anni, responsabile di alcuni furti ai danni di viaggiatori dei treni.

A seguito di una serie di furti consumati tra ottobre 2018 e maggio 2019, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno intrapreso un’articolata attività di indagine che ha consentito di individuare il presunto autore dei numerosi delitti. In particolare, le investigazioni svolte hanno permesso di raccogliere gravi indizi di reato a carico del 40enne, irregolare sul territorio nazionale, in ordine a 7 episodi di furto, tutti commessi in ambito ferroviario.

Sulla scorta degli elementi indiziari forniti, l’autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

Alle prime luci dell’alba di sabato, i poliziotti della Polfer, hanno rintracciato il sospettato all’interno di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile nella zona sud di Milano.

Lo straniero, alla vista degli agenti, si è barricato in casa e, per questo motivo, si è reso necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco per l’accesso all’appartamento dalla finestra.

Messo alle strette, il cittadino tunisino ha tentato la fuga saltando di terrazzo in terrazzo, ma i poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato sul balcone di un appartamento poco distante, per poi associarlo alla Casa circondariale di San Vittore