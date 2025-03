Milano. Nascondeva la droga in una spazzola adesiva, arrestato un italiano di 24 anni

Sequestrati 89 grammi di droga e munizioni

MILANO – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni, con precedenti penali e di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 14 marzo, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile, impegnati in un mirato servizio di contrasto al traffico di droghe, hanno notato il giovane in corso Sempione, intorno alle 18.20, comportarsi in modo sospetto.

Dopo aver incontrato una donna, i due sono entrati insieme in uno stabile, per poi uscirne circa dieci minuti dopo. Insospettiti dall’accaduto, i poliziotti hanno proceduto a un controllo, trovando l’uomo in possesso di 25 involucri contenenti cocaina, nascosti all’interno di una spazzola adesiva, per un peso complessivo di circa 18 grammi, oltre a 665 euro in contante.

Grazie agli immediati accertamenti effettuati dagli agenti di via Fatebenefratelli, è stato individuato un box, in uso dal 24enne, situato in via Mola. All’interno, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 89 grammi di cocaina, 54 munizioni, un bilancino di precisione, una bilancia e materiale per il confezionamento.