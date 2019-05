Milano. Oltre 1500 pastiglie di Ecstasy: arrestati due giovani cinesi

MILANO – Avevano già precedenti per furto e tentato omicidio i due giovani cittadini di origine cinese, 18 e 21 anni, arrestati dalla Squadra Mobile di Milano per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

In seguito a perquisizione personale e domiciliare effettuata a Milano in via Plana, sono state rinvenute e sequestrate a loro carico 1526 pastiglie di sostanza stupefacente del tipo “Ecstasy”, corrispondenti a 584 grammi, nonché 296 grammi lordi di “Ketamina”, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento.