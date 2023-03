Milano: passanti accoltellati in zona stazione. Arrestato l’aggressore

MILANO – E’ stato arrestato l’aggressore che ieri sera, lunedì, a Milano, durante un tentativo di rapina, ha ferito sei persone. Si tratta di un ragazzo di 23 anni, originario del Marocco, che ieri pomeriggio, intorno alle 18, ha ferito con un coltellino sei persone che si trovavano a camminare nella zona intorno alla stazione Centrale di Milano. Sei le persone rimaste ferite, una in maniera grave (e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda), a seguito di quattro rapine messe a segno dall’uomo, armato e in evidente stato di alterazione alcolica.

In base alle indagini svolte dalla Polizia di Stato di Milano, l’uomo avrebbe alle spalle un precedente per furto con strappo. E’ attualmente ricoverato al Fatebenfratelli e verrà portato prossimamente in carcere a San Vittore.

Il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, si è complimentato con la Polizia di Stato per l’arresto in tempi brevi del cittadino marocchino. Il titolare del Viminale ha sentito il prefetto e in giornata sentirà il sindaco di Milano per verificare insieme la possibilità di estendere ed intensificare i servizi di controllo del territorio, già proficuamente attivati all’interno della stazione di Milano, anche nelle aree cittadine intorno alla stazione.