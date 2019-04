CASSINA DE’ PECCHI – I Carabinieri della Forestale di Milano, Garbagnate Milanese e Lodi, insieme al personale dell’associazione animalista E.N.P.A hanno dato esecuzione a sequestro probatorio, disposto dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di una mandria di bovini nel territorio di Cassina De Pecchi.

Il titolare dell’azienda agricola presso cui erano custoditi gli animali è indagato per abbandono di animali e detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. I bovini sono stati affidati in custodia al sindaco di Cassina dè Pecchi il quale, con l’ausilio dei veterinari della ATS competente per territorio, dovrà accertarsi che i proprietari provvedano alla corretta gestione degli animali.



La vicenda delle “mucche di Cassina de’ Pecchi” ha destato molto clamore mediatico in considerazione dei numerosi appelli fatti dai proprietari degli animali con riferimento ad un contenzioso giudiziario che coinvolge l’azienda agricola e ad una sentenza del Tribunale civile di Milano che prevede per il giorno 26 aprile l’asta per la cessione dei capi bovini.